Çocuğuyla yolda yürüyen kadını taciz etmişti: Esenyurt sapığı tutuklandı! | Vali Gül duyurdu: O sapık hakkında flaş gelişme

Olay, 29 Kasım tarihinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sokak üzerinde aracıyla seyir halinde olan sürücü F.K., kucağında çocuğunu taşıyarak sokakta yürüyen kadına yaklaşmış, kadının önüne geçmesini bekleyen sürücü, aracının camından çıkarak eliyle dokunduğu kadını taciz etmişti.

Şahıs, olay sonrası aracını hızla sürerek kayıplara karışırken neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre sonra yürümeye devam etmiş, yaşanan o anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansımıştı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde bir kadına yönelik taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kucağında çocuk olan kadının, yürürken yanına yaklaşan aracın sürücüsü tarafından cinsel tacize uğradığını tespit etti.