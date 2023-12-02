02 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çocuğuyla yolda yürüyen kadını taciz etmişti: Esenyurt sapığı tutuklandı! | Vali Gül duyurdu: O sapık hakkında flaş gelişme

Çocuğuyla yolda yürüyen kadını taciz etmişti: Esenyurt sapığı tutuklandı! | Vali Gül duyurdu: O sapık hakkında flaş gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2023
ABONE OL
Çocuğuyla yolda yürüyen kadını taciz etmişti: Esenyurt sapığı tutuklandı! | Vali Gül duyurdu: O sapık hakkında flaş gelişme

İstanbul Esenyurt'ta çocuğuyla yolda yürüyen bir kadına, otomobille yaklaşıp tacizde bulunan sürücü F.K., evinde yakalanarak gözaltına alınmasının ardından bugün tutuklandığı bildirildi. İstanbul Valisi Davut Gül ise söz konusu sapık hakkında “tutuklandı” duyurusunda bulundu.

Olay, 29 Kasım tarihinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sokak üzerinde aracıyla seyir halinde olan sürücü F.K., kucağında çocuğunu taşıyarak sokakta yürüyen kadına yaklaşmış, kadının önüne geçmesini bekleyen sürücü, aracının camından çıkarak eliyle dokunduğu kadını taciz etmişti.

Şahıs, olay sonrası aracını hızla sürerek kayıplara karışırken neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre sonra yürümeye devam etmiş, yaşanan o anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansımıştı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde bir kadına yönelik taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kucağında çocuk olan kadının, yürürken yanına yaklaşan aracın sürücüsü tarafından cinsel tacize uğradığını tespit etti.

Ekipler, otomobilin plaka bilgilerinden kimliğini belirledikleri şüpheli F.K'yi yakaladı.

SAPIK TUTUKLANDI!

Emniyete götürülen zanlının, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "evden hırsızlık" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: TUTUKLANDI

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir haber paylaşımını alıntılayarak, şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Bu arada, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ara sokakta aracıyla manevra yaptıktan sonra kadının geçmesini bekleyen ve arkasından cinsel tacizde bulunan şüphelinin, otomobiliyle uzaklaşması yer alıyor.

ABD katliam için İsrail’e yeni bombalar gönderdi ABD KATLİAM İÇİN İSRAİL'E YENİ BOMBALAR GÖNDERDİ
TikTok kapatılacak mı son dakika? TİKTOK KAPATILACAK MI SON DAKİKA?
Teröristlere ’Pençe’ darbesi TERÖRİSTLERE 'PENÇE' DARBESİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA