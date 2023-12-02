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TikTok kapatılacak mı son dakika? TİKTOK yasaklandı mı, kapanıyor mu? Lisansı iptal mi olacak?

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Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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TikTok kapatılacak mı son dakika? TİKTOK yasaklandı mı, kapanıyor mu? Lisansı iptal mi olacak?

"TikTok yasaklandı mı, kapanıyor mu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medya platformları ve fenomenlerine yönelik yoğun bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, özellikle TikTok'un Türkiye'deki faaliyetleri üzerinde durularak, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğu belirtildi. Peki, TikTok kapanacak mı, ne zaman? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

"TikTok yasaklandı mı, kapanıyor mu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Türkiye'de sosyal medya fenomenleri, art arda kara para aklama soruşturmalarıyla gündeme geliyor. TikTok olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenleriyle ilgili detaylı bir çalışma başlatıldı. TBMM, soruşturmaların ardından harekete geçerek, sosyal medya fenomenlerinin gelirlerini denetim altına alacak ciddi adımlar atmayı planlıyor. Meclis tarafından hazırlanacak olan torba yasa ile fenomenlerin gelirleri detaylı bir şekilde araştırılacak, muhasebeleştirilecek ve vergilendirilecek. Peki, TikTok yasaklanacak mı? İşte haberin detayları...

Türkiye'de özellikle TikTok platformunda artan ahlaksız içerikler, toplumun sinir uçlarına dokunarak geniş bir tepki alıyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, konuyla ilgili önemli bir adım atarak TikTok temsilcilerini 7 Aralık'ta TBMM'ye davet ettiğini duyurdu.

Son olarak, TikTok platformunda müstehcen yayın yaparak insanlardan para toplayan ve "Laz kızı" lakabıyla bilinen G.D., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Yayın, herkesin tepkisini çekip tartışma konusu oldu.

TIKTOK TEMSİLCİSİ KOMİSYONDA AÇIKLAMA YAPACAK

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok'un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak.

Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim."

Yaptırım konusuna da değinen Yayman, "TikTok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil olmak üzere cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var. Bunları komisyonumuzda değerlendireceğiz." dedi.

Yayman, bireysel özgürlükler ne kadar önemliyse kamu düzeninin, ailenin, toplumun korunmasının da aynı ölçüde önemli olduğunu vurgulayarak, 7 Aralık'taki görüşmelerinin ardından Komisyon olarak bu konuda bir karar alacaklarını sözlerine ekledi.

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