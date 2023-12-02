TikTok kapatılacak mı son dakika? TİKTOK yasaklandı mı, kapanıyor mu? Lisansı iptal mi olacak?

TIKTOK TEMSİLCİSİ KOMİSYONDA AÇIKLAMA YAPACAK

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok'un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak.

Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim."