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Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 13’üncü gününde: Çalışmalar karadan ve denizden devam ediyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2023
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Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışması 13’üncü gününde: Çalışmalar karadan ve denizden devam ediyor

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 13. güne girdi. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimleri tararken, sahil güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yürütüyor.

Arama çalışmalarına, "TCG Akın" arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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