Jandarmadan huzur operasyonu: 49 kişiye gözaltı! Aralarında FETÖ/PYD üyesi de bulunuyor

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edileceği belirtildi.

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