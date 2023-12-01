Jandarmadan huzur operasyonu: 49 kişiye gözaltı! Aralarında FETÖ/PYD üyesi de bulunuyor
Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nca huzur operasyonu kapsamında ‘aranan şahıslar uygulaması’ gerçekleştirdi. 1’i FETÖ/PYD terör örgütü mensubu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 49 şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin halka açık mekanların yanı sıra metruk binalarda ve sahilde balık tutanların da sorgulamasını yapması dikkat çekti.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından asayiş, terör ve narkotik suçları başta olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 'aranan şahıslar uygulaması' yapıldı.
98 tim, 323 personel ile icra edilen uygulamada 7 adreste arama yapılırken 3 bin 490 şahıs sorgulandı.
Yapılan uygulama neticesinde FETÖ/PYD terör örgütüne üye olan K.H ve birçok suçtan sabıkası olan toplam 49 şahıs gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edileceği belirtildi.
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