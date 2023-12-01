Emine Erdoğan Dubai’de iklim elçisi gençlerle bir araya geldi: Adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmaz

Emine Erdoğan ayrıca, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ve Surinam Devlet Başkanı Chan Santokhi'nin eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry ile Malezya Pavilyonu'nu ziyaret etti.



Öte yandan Emine Erdoğan, COP28 kapsamında Dubai'de bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Emine Erdoğan, İletişim Başkanlığınca, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında açılan standı da ziyaret etti. Emine Erdoğan, burada İletişim Başkanlığı'nın 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' ve 'Yaşanabilir Bir Dünya için Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu' kitaplarını inceledi.





Dubai'deki Expo alanını ziyaret eden katılımcılar, 'https://zerowastecommitment.com' internet sitesi üzerinden imzaya açılan iyi niyet beyanına imza atarak destek verdi. İmza atan katılımcılara sertifikaları verildi.



Expo City Dubai'de 12 Aralık'a kadar sürecek COP 28 kapsamında katılımcıların ziyaretine açık olacak stant, çevre konusunda Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma politikaları, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmaları uluslararası kamuoyuna etkin bir şekilde duyurmayı amaçlıyor.