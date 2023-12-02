Silahla oyun can aldı! 12 yaşındaki kız yanlışlıkla kendini öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünde yaşayan 12 yaşındaki Sercan Demir isimli kız çocuğu, iddialara göre babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oyun oynadığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sercan Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.