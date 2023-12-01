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Haberler Galeri İsrail’in Hamas’ın saldırı planından haberi vardı iddiası! Kod adı: Eriha Duvarı

İsrail’in Hamas’ın saldırı planından haberi vardı iddiası! Kod adı: Eriha Duvarı

SON DAKİKA HABERLERİ | Terör devleti İsrail'in "Eriha Duvarı" kod adını verdiği ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırı için hazırladığı detaylı planı, olaydan 1 yıldan fazla bir süre önce ele geçirdiği ancak ülkenin askeri ve istihbarat yetkililerinin planın hayata geçmesinin çok zor olduğunu düşünerek bunu göz ardı ettiği ileri sürüldü. Öte yandan Gazze'de büyük bir katliam uygulayan İsrail'in yalanları tek tek deşifre oluyor. Geçtiğimiz ay İsrail basını, 7 Ekim'de Süpernova Müzik Festivali'ne gerçekleştirilen ve 360 kişinin öldüğü saldırının Hamas tarafından değil, İsrail askerleri tarafından düzenlendiğini duyurmuştu. Son olarak İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez'den bu gerçeği doğrulayan bir itiraf gelmişti. Erez, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze'ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü uyguladığın ifade etmişti.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 16:02
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İsrail’in Hamas’ın saldırı planından haberi vardı iddiası! Kod adı: Eriha Duvarı

The New York Times'ın (NYT) haberinde, İsrailli yetkililerin "Eriha Duvarı" kod adını verdiği ve Hamas tarafından hazırlandığı ileri sürülen yaklaşık 40 sayfalık belgenin, Hamas'ın 7 Ekim sabahı düzenlediği kapsamlı saldırıyı madde madde özetlediği bildirildi.

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İsrail’in Hamas’ın saldırı planından haberi vardı iddiası! Kod adı: Eriha Duvarı

İsrail'in, Hamas'ın saldırı için hazırladığı detaylı plandan 1 yıldan fazla süredir haberdar olduğu kaydedilen haberde, ülkedeki askeri ve istihbarat yetkililerinin planı "hayal ürünü" olarak nitelendirip gerçekleşmesini çok zor bularak, dikkate almadığı öne sürüldü.

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İsrail’in Hamas’ın saldırı planından haberi vardı iddiası! Kod adı: Eriha Duvarı

NYT tarafından incelenen belgede saldırı için net tarih verilmezken, "Gazze Şeridi'nin etrafındaki tahkimatı ezmek, İsrail şehirlerini ele geçirmek ve kilit askeri üslere saldırmak" üzere tasarlanmış metodik bir saldırı planının tarif edildiği belirtildi.

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İsrail’in Hamas’ın saldırı planından haberi vardı iddiası! Kod adı: Eriha Duvarı

Hamas'ın, saldırı planının bir parçası olan ve belgede öngörülen "roket yağmuru, sınır boyunca yer alan güvenlik kameralarını ve otomatik makineli tüfekleri devre dışı bırakacak insansız hava araçları (İHA) ve silahlı kişilerin yamaç paraşütleriyle, motosikletlerle ve yaya olarak toplu halde İsrail'e akın etmesi" gibi adımların hepsini şaşırtıcı biçimde tamı tamına uyguladığı kaydedildi.

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İsrail’in Hamas’ın saldırı planından haberi vardı iddiası! Kod adı: Eriha Duvarı

HAMAS, İSRAİL'E AİT HASSAS BİLGİLERİ ELE GEÇİRDİ

Belgede ayrıca Hamas'ın İsrail ordusuna ilişkin bazı hassas bilgiyi elde ettiğinin görüldüğü öne sürüldü.