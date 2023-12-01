İsrail’in Hamas’ın saldırı planından haberi vardı iddiası! Kod adı: Eriha Duvarı

SON DAKİKA HABERLERİ | Terör devleti İsrail'in "Eriha Duvarı" kod adını verdiği ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırı için hazırladığı detaylı planı, olaydan 1 yıldan fazla bir süre önce ele geçirdiği ancak ülkenin askeri ve istihbarat yetkililerinin planın hayata geçmesinin çok zor olduğunu düşünerek bunu göz ardı ettiği ileri sürüldü. Öte yandan Gazze'de büyük bir katliam uygulayan İsrail'in yalanları tek tek deşifre oluyor. Geçtiğimiz ay İsrail basını, 7 Ekim'de Süpernova Müzik Festivali'ne gerçekleştirilen ve 360 kişinin öldüğü saldırının Hamas tarafından değil, İsrail askerleri tarafından düzenlendiğini duyurmuştu. Son olarak İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez'den bu gerçeği doğrulayan bir itiraf gelmişti. Erez, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze'ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü uyguladığın ifade etmişti.