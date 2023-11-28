SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul'a sağanak ve fırtına Ankara'ya kar yağışı uyarısı! Saat verildi...
SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini duyurdu. Buna göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul’da şiddetli fırtına uyarısı devam ederken sağanak yağış için ise saat verildi. İşte il il hava durumu…
Son dakika hava durumu haberi | Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; bugün yurtta yağışların; Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli olması beklenmekte.
Bu bağlamda sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
3 BÖLGEYE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
VALİLİKTEN İSTANBULLULARA UYARI
İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda ise, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgârın, yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor." denildi.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek kent genelinde fırtınanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN SAAT VERİLDİ
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini kaybetmesi, akşam saatlerinden itibaren ise bölgeye Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.
Güneyin ılık ve nemli havasını bölgeye taşıyacak olan sistem nedeniyle rüzgarın lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 kilometre/saat) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Kış değerlerinde 4-8 derece seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerleri olan 15-18 dereceye yükseleceği öngörülüyor.
Bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
YURTTA HAVA DURUMU
Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatı ve batılı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
SALI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10
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