SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul’a sağanak ve fırtına Ankara’ya kar yağışı uyarısı! Saat verildi...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10

ÇARŞAMBA