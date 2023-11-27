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Son 20 yılın en kuvvetli fırtınası! Yurt genelinde alarmın rengi kırmızı! A Haber o bölgelerden son durumu aktardı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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Son 20 yılın en kuvvetli fırtınası! Yurt genelinde alarmın rengi kırmızı! A Haber o bölgelerden son durumu aktardı

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, şiddetli bir şekilde devam ediyor. AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. Türkiye genelinde etkisini sürdürecek fırtına ve sağanak yağışlar ne kadar sürecek? A Haber, son 20 yılın en kuvvetli fırtınasının ardından Kastamonu, Hatay ve İzmir'de yaşanan olumsuz şartları canlı yayında aktardı. İlçelerde deniz taşmaları yaşanırken, yollar su altında kaldı ve binalar tahliye edildi. Fırtına ve sağanak yağış ne kadar devam edecek? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durum raporu...

Türkiye genelinde beklenen fırtına ve yağışlar etkisini göstermeye devam ederken, olağanüstü tedbirler alındı. Peki, bugün yurt genelinde fırtına ve sağanak yağışın ardından neler yaşandı? Fırtına ve sağanak yağış ne kadar devam edecek? Meteoroloji'nin 5 günlük hava durum raporu...

A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan son gelişmeleri aktardı:

Elbette ki Meteoroloji Türkiye'nin birçok noktasında sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunmuştu. O uyarılar bugün sarı ve turuncu kodlu olarak devam etti.

Kastamonu'da şiddetli fırtınalar yaşandı. Özellikle Abana, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu bölgelerinde o şiddetli fırtına etkisini gösterdi.

Yanımda görmüş olduğunuz kuru yük gemisi, Gürcistan'dan İnebolu'ya gübre yüklü olarak 4 gün önce gelmişti. Limanda yükünü boşalttıktan sonra hava şartlarının normalleşmesini beklemeye başladı, ancak dün gece yoğun ve şiddetli fırtına kuru yük gemisinin bağlı olduğu halatları kopardı ve gemi limandan yaklaşık 1 mil sürüklendi. İçerisinde 2 Türk olmak üzere 11 mürettebat vardı. Bu mürettebatlar acil yardım istedi. Gemi için AFAD ve kurtarma ekipleri geldi. Geminin orta gövdesine yerleştirilen halat ve ip yardımı ile 11 mürettebat bu bölgeden tahliye edildi.

Bölgede yol güzergahında denizden gelen dalgaların boy yüksekliği 10-15 metre arasında devam ediyor. Özellikle sahil kısmında bulunan ev, iş yeri ve restorantlarda da büyük hasar oluştu.

Abana ve İnebolu'da şiddetli fırtına nedeniyle okullara ara verilmişti. Yarın öğlen saatlerine kadar bölgedeki fırtınanın etkisini göstereceğini belirtelim. Bu durum trafikte aksamalara sebebiyet verebilir.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan son gelişmeleri aktardı:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahil bandına yer alıyoruz. Dün gece bulunduğumuz nokta hızlı bir şekilde su altında kaldı ve su da şu anda tamamen tahliye edilmiş değil. Çalışmalar halen daha devam ediyor. Yukarıda ekiplerin olduğunu ve aşağıya insanların gelmemesi noktasında uyarıların geldiğini ifade edelim.

6 Şubat Asrın Felaketi depremin sonra bir kez daha binalar ışıksız kaldı. Çünkü bu noktalarda yaşayan insanlar evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldılar. Çünkü binaların alt taraflarındaki bodrum katlarına suların gelmesi sebebiyle binalar boşaltıldı.

Diğer taraftan hasarların karşılanması noktasında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından esnaflara 5 bin TL para dağıtımı yapılacak. Diğer taraftan ise AFAD ve Maliye Bakanlığı zararının karşılanma noktasında çalışmalara devam ediyor.

Bizler de aslında gün boyunca bu noktaya kadar ulaşamamıştık. Su seviye şu anda dizimin üzerine çıkmış durumda. Sabahtan itibaren bu noktada su seviyesi daha yüksekti ve bu noktaya ulaşamıyorduk.

AFAD hem iş makineleri hem de botlarla burada mahsur kalan insanlara ulaştılar ve tek tek tahliye ettiler.

A Haber muhabiri Sefer Ayçe, İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan son gelişmeleri aktardı:

İzmir, Pazar günü tarihi günlerinden bir tanesini yaşadı ve metre kareye yaklaşık 70-80 kg yağış düştü. Deniz suyuyla birlikte inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.

Kordon akşamları cıvıl cıvıl olur, Kordon'un geldiği son hali görüyorsunuz. Kordon artık karanlığa büründü. 1.5 kilometrelik yoldaki 100 işletmenin çoğunluğu kapalı. İş yerlerinin elektriği olmadığı için dükkanlar açılamıyor.

Güvenlik güçleri de burada, elektrik olmadığı için hırsızlığa karşı görev başındılar. İzmir Kordon'da oturan vatandaşlar şu anda elektriksiz durumdalar. İkinci Kordon'a kadar tam 350 metre içeriye girmeye başladı su…

Bunun nedeni İzmir yıllardır 1 cm çöküyor. Küresel ısınma ile birlikte, çökme söz konusu. Bunun için çok defa uyarı geldiğini ancak bunun için hiçbir önlem alınmadığını söylemek gerekiyor.

Mavi Şehir'de bir yatırım yapılmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin 2001 yılında yaptığı bir yatırımdı. Yaklaşık 35 milyon TL'lik bir yatırım, bugünün ortalama rakamlarına baktığımızda 90 milyon TL'lik bir yatırım. Belediye ve yetkililer Mavi Şehir'i su basmayacak demişlerdi. Ancak ne yazık ki öyle olmadı ve Mavi Şehir su altında kaldı. Vatandaşlar evlerinden çıkarak kano ile gezmeye başladılar.

BATI KARADENİZ, MARMARA VE EGE'DE FIRTINA ALARMI!

Batı Karadeniz'de halen kuvvetli şekilde esmekte olan rüzgarın, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren doğusunda, yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren batısında güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba (29.11.2023) günü öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinde doğusunda etkisini azaltması beklenmektedir.

Marmara'da rüzgarın, yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (29.11.2023) akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir.



Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (29.11.2023) öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinde güneyinde etkisini azaltması beklenmektedir.

Güney Ege'de rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (29.11.2023) sabah saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinde kuzeyinde etkisini azaltması beklenmektedir.

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PERŞEMBE

CUMA

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