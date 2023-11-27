Son 20 yılın en kuvvetli fırtınası! Yurt genelinde alarmın rengi kırmızı! A Haber o bölgelerden son durumu aktardı

Türkiye genelinde beklenen fırtına ve yağışlar etkisini göstermeye devam ederken, olağanüstü tedbirler alındı. Peki, bugün yurt genelinde fırtına ve sağanak yağışın ardından neler yaşandı? Fırtına ve sağanak yağış ne kadar devam edecek? Meteoroloji'nin 5 günlük hava durum raporu...

A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan son gelişmeleri aktardı:

Elbette ki Meteoroloji Türkiye'nin birçok noktasında sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunmuştu. O uyarılar bugün sarı ve turuncu kodlu olarak devam etti.