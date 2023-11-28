Giresun-Trabzon-Hatay! Fırtınanın vurduğu illerde ağır bilanço | 2 öğrenci dalgalarda kayboldu! İşte son görüntüleri...

"ÜMİT EDİYORUZ Kİ BULURUZ AMA BURASI KARADENİZ"

"Üzgünüz. Ne söylesek boş" diyen Vali Yıldırım, "İki tane evladımız dün okula gelmediler bildiğimiz bu. Dün iki gencimizin de burada dışarıdan vuran dalgalar ile liman içerisine düştüğünü gören tanıklar var. Kurtarma çabası içerisine girenler olmuş. İki olay birbirine çok benziyor. Büyük bir ihtimalle dün Fen Lisesine gelmeyen iki öğrencimizin olduğunu düşünüyoruz. Hakikaten çok üzgünüm. Ama şuanda onlar için neler yapabileceğimize bakıyoruz. Dalgıçlarımız dünkü hava koşullarının ve deniz dalgalarının hiçte uygun olmamasına rağmen kendi hayatlarını hiçe sayarak onları arayıp bulabilme, kurtarabilmek için çaba sarf ettiler. Dün yine AFAD vasıtasıyla farklı illerden arama kurtarma için gerek ekipman gerek ekip gerekse de dalgıç istedik onlarda bugün geliyorlar. Hep birlikte bir taraftan Sahil Güvenliğimiz bir taraftan polis dalgıçlarımız bir taraftar AFAD ekiplerimiz ile deniz düşen iki vatandaşımızı arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki buluruz. Ama burası Karadeniz" dedi.

KARADENİZ SAHİL YOLU ÇAYELİ-TRABZON İSTİKAMETİNDE SON DURUM

Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle kapatılan Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı.



Karadeniz'de dün yaşanan fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na taşıdığı kaya parçaları, Karayolları ekiplerince temizlendi.