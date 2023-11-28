Giresun-Trabzon-Hatay! Fırtınanın vurduğu illerde ağır bilanço | 2 öğrenci dalgalarda kayboldu! İşte son görüntüleri...
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isterken denizde kaybolan 2 lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor. Diğer yandan Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı. İş yerlerinde hasara neden oldu. Tirebolu'da denizle kara birleşti, iş yerleri büyük zarar gördü. Hatay'da ise yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı, araçlar, evler ve iş yerleri suya gömüldü. Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle kapatılan Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı. Bölgelerden son durumu A Haber ekipleri aktardı.
Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı. İş yerlerinde hasara neden oldu.
Tirebolu'da denizle kara birleşti, iş yerleri büyük zarar gördü. Trabzon'da fırtına sonucu yükselen dalgalar 2 kişiyi yuttu, kayıp iki genci arama çalışmaları devam ediyor.
Hatay'da ise yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı, araçlar, evler ve iş yerleri suya gömüldü. Bölgelerden son durumu A Haber ekipleri aktardı.
2 ÖĞRENCİ DALGALARDA KAYBOLDU
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isterken denizde kaybolan 2 lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor.
Olay, dün öğle saatlerinde Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) aniden gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekiplerince arama çalışmalarına başlandı.
Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmalarının ikinci günü sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.
40 kişilik bir ekiple sürdürülen arama çalışmalarında dalgıçlar tarafından bölge didik dikik aranıyor.
SON GÖRÜNTÜLERİ UZAKTAN ÇEKİLEN CEP TELEFONU KAMERASINDA
Öte yandan gençlerin dalgalar kapılmadan önceki son görüntüleri uzaktan çekilen bir cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
Gençlerin bayrak direğinin yanında yanyana bulundukları gözlendi.
VALİ YILDIRIM, ARAMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Beşikdüzü ilçesinde dün liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isterken denizde kaybolan 2 lise öğrencisini arama çalışmalarını inceleyerek, öğrencilerin aileleri ile görüştü.
"ÜMİT EDİYORUZ Kİ BULURUZ AMA BURASI KARADENİZ"
"Üzgünüz. Ne söylesek boş" diyen Vali Yıldırım, "İki tane evladımız dün okula gelmediler bildiğimiz bu. Dün iki gencimizin de burada dışarıdan vuran dalgalar ile liman içerisine düştüğünü gören tanıklar var. Kurtarma çabası içerisine girenler olmuş. İki olay birbirine çok benziyor. Büyük bir ihtimalle dün Fen Lisesine gelmeyen iki öğrencimizin olduğunu düşünüyoruz. Hakikaten çok üzgünüm. Ama şuanda onlar için neler yapabileceğimize bakıyoruz. Dalgıçlarımız dünkü hava koşullarının ve deniz dalgalarının hiçte uygun olmamasına rağmen kendi hayatlarını hiçe sayarak onları arayıp bulabilme, kurtarabilmek için çaba sarf ettiler. Dün yine AFAD vasıtasıyla farklı illerden arama kurtarma için gerek ekipman gerek ekip gerekse de dalgıç istedik onlarda bugün geliyorlar. Hep birlikte bir taraftan Sahil Güvenliğimiz bir taraftan polis dalgıçlarımız bir taraftar AFAD ekiplerimiz ile deniz düşen iki vatandaşımızı arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki buluruz. Ama burası Karadeniz" dedi.
KARADENİZ SAHİL YOLU ÇAYELİ-TRABZON İSTİKAMETİNDE SON DURUM
Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle kapatılan Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı.
Karadeniz'de dün yaşanan fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na taşıdığı kaya parçaları, Karayolları ekiplerince temizlendi.
Dalgaların etkisini azaltmasının ardından güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametini yeniden trafiğe açtı.
Öte yandan il genelinde dev dalgalar sebebiyle çok sayıda balıkçı barınağında hasar oluştu.
Taşlıdere Balıkçı Barınağı'ndaki 4 kayık battı, çok sayıda kayık hasar gördü.
Kayıklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan balıkçı Muhsin Parlak ve Süleyman Nalkıran, tedavi altına alındı.
Kayığı batan Selim Yıldırım, fırtına sırasında kayıklarını kurtarmaya fırsat bulamadıklarını söyledi.
Gelen büyük dalganın kayıkhaneyi parçaladığını belirten Yıldırım, "İpi kopan 4 tekne battı, parçalandı. Kayıklarını kurtarmaya çalışan iki arkadaşımız yaralandı. Böyle bir dalga görmedim. Allah beterinden korudu." dedi.
HATAY'DA SON DURUM
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması sonucu su basan ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ve temizlik devam ediyor.
Bölgede önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanakla beraber deniz suyunun bastığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda ekiplerin çalışmaları sürüyor.
AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemine devam ediyor.
Ekipler bir taraftan su içinde kalan araçları kurtarırken, diğer taraftan iş makineleriyle suyun tahliyesini gerçekleştirerek temizlik yapıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz taşması sonucu su baskınlarının meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarının sebep olduğu olaylardan etkilenen 212 kişinin kurtarıldığını bildirmişti.
GİRESUN'DA FIRTINA SONUCU YÜKSELEN DALGALAR ZARARA YOL AÇTI
Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.
İlçe merkezinde dünden itibaren etkili olan fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu şehir içi yolu suyla kaplandı.
Dalgalar, Yeniköy Mahallesi sahil kesimindeki sosyal alanlara da zarar verdi.
Çevre yolundan ilçeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, ulaşım Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu'ndan sağlandı.
Polisin önlem aldığı bölgede, Tirebolu Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.
Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, gazetecilere, saat 11.00 sıralarında fırtınanın etkisiyle denizde oluşan dalgaların ciddi hasara yol açtığını söyledi.
Büyük bir afet yaşadıklarını belirten Takır, "Sahildeki işletmeler zarar gördü. 2-2,5 kilometrelik alanda tutar dalımız yok. Gerekli destekler sağlanırsa kısa zamanda yaralarımızı sararız. Şükürler olsun ölü ya da yaralımız yok ama hasarımız çok. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik." diye konuştu.
Dalgalar nedeniyle Görele, Tirebolu'nun Özlü, Karademir ve Doğancı köyleri ile Keşap'ın otogar ile Uluburun mevkisindeki Karadeniz Sahil Yolu'na taş ve moloz sürüklendi.
Karayolları ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınırken, moloz ve taşların temizlenmesi için çalışması yapıldı.
Giresun kent merkezinde ise eski emniyet müdürlüğü binası karşısında dalgalar nedeniyle yolda oluşan su birikintileri ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi.
ŞİDDETLİ FIRTINA ASIRLIK AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKÜP DEVİRDİ
Giresun'da yazın binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Giresun Kalesi'ndeki asırlık ağaçlar fırtınaya dayanamayarak adeta kökünden sökülerek devrildi.
Giresun'un en önemli turizm mekanlarından olan ve aynı zamanda 1. derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Giresun Kalesi'nin sur içerisinde bulunan çınar, karaçam ve galiçya ağaç türleri dün şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildi.
Kökünden sökülmüşçesine devrilen ağaçların yanı sıra kale surları ile kalede bulunan bazı işletmeler ve çocuk oyun parkları da fırtınadan büyük zarar gördü.
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