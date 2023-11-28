Minik Eymen Durak'ın cesedi tandırda bulunmuştu! Anne ve sevgilisinin cezaları onandı! Kan donduran detay
İzmir'in Bornova ilçesinde cansız bedeni tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 37'şer yıl hapis cezası verilen sanıklardan anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in cezaları Yargıtay'da da onandı.
İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ormanda ölü bulunmasına ilişkin davada Yargıtay, Durak'ın annesi Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin'e verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezalarını onadı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yeniden yapılan yargılamanın ardından yerel mahkemece verilen ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesince hukuka uygun bulunan karara ilişkin itirazları değerlendirdi.
Yargılamanın hukuka uygun olduğu belirtilen dairenin kararında şu ifadelere yer verildi:
"İleri sürülen iddia ve savunmaların toplanan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, alınan raporların yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğu, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği anlaşıldığından anılan temyiz sebeplerinin incelenmesinde hukuka aykırılık bulunmadı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin katılan vekili ve sanıklar müdafilerince öne sürülen temyiz sebepleri inceleme sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına karar verildi."
DAVANIN GEÇMİŞİ
Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet uyguladığını, cinsel yönden çocuğu istismar ettiklerini, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe duyduğunu belirterek polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.
Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.
Mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti.
Yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil ya da Adli Tıp Kurumundan elde edilmiş bir rapora ulaşılmadığı gerekçesiyle sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraati kararlaştırılmıştı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetine ilişkin eksik inceleme yapıldığı, diğer sanık Serkan Elçetin hakkında da cep telefonunun Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmadığı gerekçesiyle hükmü bozmuştu.
Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığından gelen cep telefonuna ilişkin bilirkişi raporunda, Serkan Elçetin'e ait cep telefonunda 2 sanığın da maktul Durak'a yönelik "cinsel istismar" suçunu işlediğini gösteren videolar bulunduğu, D.G. isimli kişinin de maktulle ilgili cinsel içerikli mesajlarının tespit edildiği belirtilmişti.
Yeniden yapılan yargılama sonucunda İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Mine Durak'a "altsoydan çocuğu bir suçu gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan" 30, "eziyet" suçundan da 7 yıl hapis cezası vermişti.
Durak'ın erkek arkadaşı Serkan Elçetin, "çocuğu bir suçu gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılmış, Elçetin de ayrıca "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan" ve "eziyet" suçlarından toplam 37 yıl hapis cezası verilmişti.
Karar, istinafta hukuka uygun bulunmuştu.
Anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'le ilgili "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava daha açılmıştı.
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