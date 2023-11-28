Mersin’de ’borç’ dehşeti! Önce ateş etti ölmeyince boğazını makasla kesti

F.E., kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi Hülya Kırmızı'nın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu.