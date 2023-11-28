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Mersin'de 'borç' dehşeti! Önce ateş etti ölmeyince boğazını makasla kesti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Mersin’de ’borç’ dehşeti! Önce ateş etti ölmeyince boğazını makasla kesti

Mersin'de F.E., alacağı nedeniyle tartıştığı atölye sahibi Hülya Kırmızı'yı önce tabancayla vurdu, ölmediğini görünce talihsiz kadının boğazını makas ile kesti. Kırmızı ağır yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı.

Olay, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

F.E., kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi Hülya Kırmızı'nın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu.

Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden F.E., iş yerinden bulduğu makas ile Kırmızı'nın boğazını kesti. Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hülya Kırmızı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kısa sürede yakalanan F.E., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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