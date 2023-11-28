Arda Turan 13 milyon 900 bin doları Seçil Erzan'a nasıl verdi? Türkiye bu skandalı konuşuyor: "O son çantayı vermeyecektim"
Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor. Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış isimlerin dolandırılmasında merak edilen konulardan biri de elden verilen paralar! Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi?
Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış isimlerin dolandırılmasında merak edilen konulardan biri de elden verilen paralar!
Örneğin Arda Turan dolandırıcılıktan yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'a "13 milyon 900 bin doları elden verdim" dedi.
Peki, böylesine büyük bir miktar nasıl elden verilir?
Sosyal medyada paranın büyüklüğünü gösterebilmek için yapay zeka ile 13 milyon 900 bin doları 12 metrekarelik bir odaya yerleştirenler oldu.
Yapay zekaya göre para desteleri aynı anda verildiyse fotoğrafta gördüğünüz şekilde yer alması gerekiyor.
O zaman da şu soru akıllara geliyor; bu kadar çok para nasıl taşındı?
Konuyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
Arda'nın bu kadar çok parayı taşıyabilmesi için bankaların özel para araçlarından birini kiralaması gerekiyor herhalde. Elbette akla gelen en mantıklı yanıt paranın tek sevkiyatta değil, farklı zaman aralıklarında taşınması.
Zaten Arda da önce 3 milyon dolar veriyor, bir ay sonra fon kazancı olarak 1 milyon dolar geri alınca arkadaşından 4 milyon dolar borç alıyor. Daha sonra Eyüp Sultan'daki arazisini 4 milyon dolara satıyor.
Son dönemde ise bankadan 33 milyon lira kredi çekip tüm parayı parça parça Erzan'a elden veriyor!
Of Arda of! Bu kadar paran var, neden yasal olmayan yolları tercih ediyorsun?
Bayrampaşa'dan Barcelona'ya ve oradan da Seçil Erzan skandalına kadar uzanan süreçte Arda Turan'ın yaşadıkları o kadar çarpıcı ki, filmi bile olabilir!
Sosyal medyada Arda'nın dibe çöküşüne film adı önerileri bile yapılıyor. Elbette bu film adlarının çoğu esprili. İşte onlardan bazıları:
"Ben biriktirdim sen ye."
"İmparatorun bana attığı kazık"
"Bayrampaşa'dan Bayrampaşa'ya"
"Elden verdim"
"O son çantayı vermeyecektim"
Şaka bir yana Arda Turan'a geçmiş olsun demek istiyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Umarım bu kötü günleri çabuk atlatır.
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