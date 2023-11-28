Arda Turan 13 milyon 900 bin doları Seçil Erzan'a nasıl verdi? Türkiye bu skandalı konuşuyor: "O son çantayı vermeyecektim"

Zaten Arda da önce 3 milyon dolar veriyor, bir ay sonra fon kazancı olarak 1 milyon dolar geri alınca arkadaşından 4 milyon dolar borç alıyor. Daha sonra Eyüp Sultan'daki arazisini 4 milyon dolara satıyor.

Son dönemde ise bankadan 33 milyon lira kredi çekip tüm parayı parça parça Erzan'a elden veriyor!