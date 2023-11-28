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Maganda kurşunu yine can aldı! Asker eğlencesinde feci son

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2023 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
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Maganda kurşunu yine can aldı! Asker eğlencesinde feci son

İzmir'de maganda dehşeti yaşandı. Asker eğlencesinde magandaların açtığı ateşin hedefi olan Erkan Günay isimli bir vatandaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili H.A.I. ve Ü.Ç. adlı 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde asker eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Önceki gün meydana gelen olayda, askere gidecek olan bir genç için düzenlenen eğlencede, tabancayla ateş açıldı.

Bu esnada merminin isabet ettiği Erkan Günay, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili H.A.I. ve Ü.Ç. adlı 2 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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