İstanbul barajlarında son durum: 14 günde dikkat çeken değişim! | 27 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?
Son dakika haberleri... Kurak geçen uzun bir dönemin ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar, barajlara can oldu. Son verilere göre, İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı 14 gün içinde yüzde 17.08’den yüzde 25.44’e çıktı.
İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlarındaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı.
İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 25.44 olarak ölçüldü. 14 gün önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.08 olarak ölçülmüştü.
BARAJ DOLULUK ORANLARINDA HIZLI YÜKSELİŞLER
İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Baraj doluluk oranı hızlı bir artışla son 14 gün içinde yüzde 17.66'dan yüzde 29.98'e yükseldi.
İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 47.37 ile Ömerli Barajı oldu. Kuraklık nedeniyle adeta kuruyan Papuçdere barajı yüzde 6.64'lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.
İşte İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları:
Ömerli %47.37
Elmalı % 46.67
Istrancalar % 40.79
Darlık % 39.37
Alibeyköy % 29.98
Terkos %13.46
Büyükçekmece % 9.61
Sazlıdere % 9.37
Kazandere % 8.8
Papuçdere % 6.64
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