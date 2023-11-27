İstanbul barajlarında son durum: 14 günde dikkat çeken değişim! | 27 Kasım İstanbul’da hangi barajda ne kadar su var?

Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 2.92'den yüzde 9.37'ye yükseldi. Doluluk oranındaki en fazla artış Elmalı barajında yaşandı. İki hafta önce yüzde 20.32 olarak ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 46.67 olarak kayıtlara geçti.