Seçil Erzan’a serum takıp tehdit etmişler! Arda Turan ile WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı | Futbol dünyasını sarsan vurgun

SEN BİZİ KORU BİZ SENİ KORUYALIM

9 Nisan pazar günü bankaya bankanın genel müdürü Hakan Ateş'in geldiğini belirten Seçil Erzan, "Hakan Ateş bulunduğumuz toplantı salonuna girerek 'Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle, zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz.

Seçil'e hemen bir avukat tutalım, avukatını ben tutacağım, sağlık sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileneceğim' dedi. Zaten orada bulunan herkes aynı sözleri söyleyip olayın zimmet olmadığını bana söylediler" dedi.