Seçil Erzan’a serum takıp tehdit etmişler! Arda Turan ile WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı | Futbol dünyasını sarsan vurgun
Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi futbol dünyasından ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın kurduğu ponzi sisteminde milyonlarca dolar kayıp. Erzan'ın ikinci savcılık ifadesine ulaşıldı. İlk ifadesinde genel olarak dolandırıcılık olayından bahseden Erzan, bu ifadesinde ise banka yönetimini suçladı. Öte yandan Erzan'ın Arda Turan ile yaptığı yeni WhatsApp mesajlaşmaları ortaya çıktı.
Ünlü futbolcuların da arasında olduğu 18 kişinin milyonlarca dolarını özel fon ve kâr payı vaadiyle alıp geri ödemediği iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın 226 yıl hapsi isteniyordu. Bankacı Seçil Erzan soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı.
İddialara göre Erzan özel fon yalanıyla futbol dünyasını dolandırdı. Mağdurlar arasında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimler vardı. Toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL hortumladığı konuşulan Seçil Erzan hakkında 216 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı detaylara ulaşıldı. İddiaların odağındaki Erzan, banka yöneticilerini suçladı. Hürriyet'in haberine göre; Bankacı Seçil Erzan, 11 Nisan'da savcılıkta verdiği ifadede genel olarak dolandırıcılık olaylarından bahsederken; 3 Mayıs 2023'te verdiği ikinci ifadede ise Çorlu'daki evinde ve götürüldüğü banka genel merkezinde yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattı.
BENİ ÇORLU'DAKİ EVİMDEN ALDILAR
Erzan ifadesinde şunları söyledi: "Bölge Müdürü Sermin Tekin, Çorlu'daki evime yanıma geldiğinde zorla benden ses kaydı oluşturmamı istedi. Şahsi telefonunu konuşma sırasında açarak sesimi kaydetti. Bana o esnada 'Seçilcim ben senin uzun zamandır böyle sorunlar yaşadığını biliyordum. Keşke daha önce söyleseydin. Sen bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım. Bankada para almadığını, senin yaptığın eylemlerin bankada olmadığını söylemen gerek. Bu adamlar nasıl olur da hâlâ bankadan para istiyorlar' şeklinde sözler söyledi. 'Eğer sen sadece banka dışında bu eylemleri yaptığını söylersen bu güveni kötüye kullanma şeklinde olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür" dedi.
SANA EN İYİ AVUKATLARI TUTUYORUZ
Aynı gün bankada Ali Murat Dizdar da bana "Olay kesinlikle zimmet değil, sen bu olayları banka dışında yaptın, sana en iyi avukatı tutuyoruz, sana iki tavsiyem var; bir avukatın sözünden asla çıkmayacaksın o ne derse onu yapacaksın, iki tutuklanmayacaksın fakat olur da tutuklanırsan itirazını biz yapacağız' dedi. Bu ses kaydını bana karşı ellerinde sakladıklarını düşünüyorum.
BANKA DIŞINDA YAPTIĞINI SÖYLE
Ertesi gün beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu'daki bankanın genel müdürlüğüne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana 'Bu işi banka dışında yaptım' diye söylettirdiler. Tam olarak Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü), Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) vardı. Bu şahıslar bana sürekli 'Olayda zimmet yok, evet senin bankacılık hayatın biter belki ama hayatına bir şekilde devam edersin, bu olay zimmet değil' şeklinde sözler söyleyip bana baskı kurdular."
SEN BİZİ KORU BİZ SENİ KORUYALIM
9 Nisan pazar günü bankaya bankanın genel müdürü Hakan Ateş'in geldiğini belirten Seçil Erzan, "Hakan Ateş bulunduğumuz toplantı salonuna girerek 'Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle, zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz.
Seçil'e hemen bir avukat tutalım, avukatını ben tutacağım, sağlık sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileneceğim' dedi. Zaten orada bulunan herkes aynı sözleri söyleyip olayın zimmet olmadığını bana söylediler" dedi.
LİSTEYİ BİRLİKTE OLUŞTURDUK
Seçil Erzan, daha sonra Göktürk'teki evine götürüldüğünü, evdeki ajandası ve notlarını Sermin Tekin'e verdiğini söyledi. Korumalar tarafından sürekli takip edildiğini belirten Seçil Erzan, 10 Nisan 2023 günü tekrar Zincirlikuyu'daki bankanın genel müdürlüğüne götürüldüğünü söyleyerek, "Burada Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Tanju Kaya bir liste oluşturduk. Bu listede kimin ne kadar para verip ne kadarını geri aldığını yazdım" dedi.
Erzan, "Tabloları ben yapmadım. Şöyle ki ben kimden ne kadar para aldıysam bunu kâğıtlara not almıştım. Bu kâğıtları alıp, sonrasında bu tabloları Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Tanju Kaya isimli şahıslar oluşturmuştur. Evimde bulunan bu tablolar aslında banka tarafından oluşturulmuş tablolardır. Bu tabloda aslında banka tam olarak şunu yapmak istiyordu; alacak ile vereceği eşitleyip borcu minimuma indirmek istediler" dedi.
YENİ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI! ARDA TURAN: YERİN DİBİNE GİRDİM
Bankacı Seçil Erzan'ın, 'yüksek karlı gizli fon' vaadiyle futbol dünyasını hedef aldı. Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın aralarında bulunduğu dolandırılma iddiasıyla ilgili en çok konuşulan isimlerinden biri de Arda Turan oldu.
Futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin "iftira" suçundan bankanın yönetim kurulu üyeleri ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunurken, olayla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Bankacı Seçil Erzan'ın yeni WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
Bilindiği üzere; eski futbolcu Arda Turan, fona 13 milyon 900 bin dolar yatırmış; 7 milyon 500 bin dolarını geri alamamıştı.
"ÇOK KÖTÜ HALE DÜŞTÜM"
Arda Turan'ın mesajlarda Seçim Erzan'a abla diyerek hitap ettiği ve parasını alamadığı için borçlularının telefonlarına bile çıkamadığını söylediği öğrenildi. Borçlarını ödemek için Seçil Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın, "Bu gün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum" ifadesini kullandığı görüldü.
"KENDİMİ MAHVETTİM, YERİN DİBİNE GİRDİM"
Arda Turan'ın Seçil Erzan'a gönderdiği bir başka mesajda; kredi başvurusunda bulunduğunu belirterek, "Kendimi mahvettim. Yerin dibine girdim. Kredi falan çıkmıyorsa kendim halletmeye çalışacağım" dediği öğrenildi.
Seçil Erzan'ın ise yanıt olarak "Canım kardeşim lütfen rahat uyu" cevabını verdiği ortaya çıktı.
ALIKOYMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde kendisini Çorlu'daki evinde alıkoyup İstanbul'a getirdiklerini iddia ettiği Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Sermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş hakkında 'Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.
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