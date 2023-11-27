Diş doktoru sandı temizlikçi çıktı! Dört dişini birden çekince ağrıdan duramadı! Mahkeme kararını verdi...
Diş ağrısı nedeniyle İstanbul Kağıthane'deki diş kliniğine giden Hakan Yıldırım'ın 4 dişi birden çekildi. Yıldırım 4 dişinde apse olduğunu ve çekilmemesi gerektiğini söylese de klinikte çalışan temizlikçi Cemal Şenaslan kendisini dişçi olarak tanıtarak 4 dişi birden çekti. Açılan davada Şenaslan, ‘diploması olmadığı halde diş hekimliğine ilişkin hasta tedavi etme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ağrısı nedeniyle dişçiye giden Hakan Yıldırım'ın 4 dişi çekilirken dişleri klinikte çalışan temizlikçi Cemal Şenaslan'ın çektiği ortaya çıktı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre İstanbul'da yaşayan Hakan Yıldırım (42), diş ağrısı nedeniyle Kağıthane'de bulunan diş kliniğini aradı.
"SEN İŞİMİ BANA MI ÖĞRETİYORSUN?"
Telefonu açan Cemal Şenaslan, kendisini diş doktoru olarak tanıtarak, Hakan Yıldırım'a akşam saatlerinde kliniğe gelmesini istedi. Hakan Yıldırım, diş muayenesi için kliniğe gittiğinde kendisini bir üniversitede öğretim görevlisi olarak tanıtan Cemal Şenaslan karşıladı. Muayene sonucu Cemal Şenaslan 4 dişinin çekilmesi gerektiğini söyledi. Hakan Yıldırım da apseli dişlerin çekilmesinin doğru olmadığını söylemesi üzerine sinirlenen Cemal Şenaslan'ın 'Sen işimi bana mı öğretiyorsun' diyerek tepki gösterdi. Ardından diş protezi yapma vaadiyle Hakan Yıldırım'a anestezi yaparak ön üstteki dört dişini çekti.
KAŞE İÇİN GERİ DÖNÜNCE...
Diş çekimi sırasında dayanılmaz derecede canı yanan Hakan Yıldırım'a reçete yazan Cemal Şenaslan, 1000 lira muayene ücreti alarak fiş veya fatura ödemeden hastayı gönderdi. Dişleri çekildikten sonra yüzü balon gibi şişen ve dayanılmaz acılar çeken Hakan Yıldırım, ilaçlarını almak için eczaneye gitti. Eczacı ilaç ücretini isteyince, Hakan Yıldırım SGK'lı olduğunu ve ücret talep edilmemesi gerektiğini söyledi. Eczacının reçetenin kaşesiz olduğunu, kaşe imza yapılırsa ücret ödemeyeceğini söylemesi üzerine Hakan Yıldırım, dişlerini çektirdiği muayenehaneye gitti. Muayenedeki doktor İbrahim Levent Ç., 'Tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi, Cemal benim temizlikçimdir, akşamları gelip temizlik yapar' deyince Hakan Yıldırım'ın dünyası başına yıkıldı.
HAPİS CEZASI VERİLDİ
Müvekkilinin dişinin daha da kötüye gitmesi üzerine devlet hastanesinin acil servisine gittiğini dilekçesinde belirten Hakan Yıldırım'ın avukatı Oğuzhan Er, "Cemal Şenaslan hakkında, diplomasız olarak diş hekimliği mesleğini icra ettiği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır" dedi.
Avukat Oğuzhan Er dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Cemal Şenaslan, yaşanan olayda tam kusurludur. Müvekkil, bedeninde meydana gelen zarar dışında ruhsal anlamda da mağdur olmuştur. Bu nedenle 100 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte Cemal Şenaslan'dan tahsilini istiyoruz."
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