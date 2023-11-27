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Sağanak yağış barajlara yaradı! İşte barajlarda son durum...

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 13:58
İstanbul'da etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarını olumlu etkiledi. Son durumu A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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