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İstanbullular dikkat! Vapur seferlerine hava muhalefeti engeli...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2023
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İstanbullular dikkat! Vapur seferlerine hava muhalefeti engeli...

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

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