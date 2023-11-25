Konya’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü İ.K., araçta bulunan eşi H.K., çocukları M.B.K. ve H.B.K., otomobil sürücüsü R.D. ile eşi F.D. ve minibüs sürücüsü D.T. yaralandı.