25 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Konya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2023
ABONE OL
Konya’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından açıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T. idaresindeki 06 GB 6234 plakalı minibüs, trafik ışıklarında bekleyen İ.K. yönetimindeki 42 CEK 23 plakalı kamyonete, kamyonet de önündeki R.D.'nin kullandığı 02 AG 022 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü İ.K., araçta bulunan eşi H.K., çocukları M.B.K. ve H.B.K., otomobil sürücüsü R.D. ile eşi F.D. ve minibüs sürücüsü D.T. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile Karapınar Konya Kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, araçların kaldırılması ile trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazada, araçlara çarpan minibüs sürücüsü D.T.'nin 1.4 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA