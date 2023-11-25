Seçil Erzan kimden ne aldığını tek tek anlattı! Arda Turan, Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Muslera... İşte gündemi sarsan olayın detayları

DURUŞMADA FATİH TERİM'İN İSMİNİ VERDİ

Seçil Erzan savcılıktaki ifadelerinde Fatih Terim'den para almadığını, baba-kız ilişkileri olduğunu söylemişti. Ancak İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada farklı konuştu. "Galatasaray camiasında Fatih Terim'in sözüne güveniliyordu. Hakan Ateş ya da Fatih Terim'in isimlerini referans olarak verdim. Zaten normal şartlarda bir fonun bu kadar kısa sürede yüksek kâr elde edeceğine kimse inanmazdı" dedi.



TERİM'İN 3 MİLYON DOLARINA NE OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Fatih Terim, bankanın 3 milyon dolarını ödemediğini iddia etmiş, delil olarak da Seçil Erzan'ın müdürü olduğu şubede çalışan Rüya isimli personelin kendisine yolladığı excell tablosunu sunmuştu. Banka bugüne kadar Terim'e herhangi bir ödeme yapmadı. Çünkü excell tablosu Seçil Erzan'ın beyanıyla oluşturulmuştu. Edinilen bilgiye göre, Fatih Terim, Seçil Erzan'la ilgili dedikodular çıkınca aynı şubede çalışan ve zaman zaman işlemlerini yapan Rüya isimli banka personelini aradı ve hesap dökümünü istedi. Banka personeli Rüya, Fatih Terim'in 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 TL'lik hesaplarını çıkarttı. Fatih Terim fonda da parası olduğunu söyleyince personel Rüya bu kez Seçil Erzan'ı arayarak durumu anlattı.

"SAKLAMA HESABINDA"

Hürriyet'in haberine göre bankalarda büyük yatırımcıların kullanabileceği, sadece yetkili personel tarafından görülebilen "saklama hesapları" bulunuyor. Seçil Erzan Fatih Terim'in saklama hesabında 3 milyon dolarının bulunduğunu söyledi. Rüya bu hesapları görebilme yetkisinde olmadığı için Seçil Erzan'ın söylediği parayı excell tablosuna yazarak Fatih Terim'e gönderdi. Seçil Erzan'la ilgili soruşturma başlayınca Fatih Terim excell tablosunda yazan paralarını eşi adına başka bir bankaya yönlendirdi. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 TL'lik EFT'ler gerçekleşti ancak Fatih Terim'in bankanın kayıtlarında 3 milyon dolarlık bir alacağı yoktu. Banka da bu nedenle parayı ödemedi.