4 metre yüksekten bahçeye uçtu! Kaza sonrası bakın ne dedi

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, "Yokuştan aşağıya iniyordum, karşıma bir araç çıktı. Buralarda inşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar var. Frenler tutmadığı için buradan aşağıya uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok" diye konuştu. Polisin çalışmasının ardından otomobil çekiciyle düştüğü yerden kurtarıldı.

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