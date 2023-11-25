4 metre yüksekten bahçeye uçtu! Kaza sonrası bakın ne dedi
İstanbul Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla 4 metre yüksekten bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonrası araçtan çıkan sürücü "Yine ölmedik, çok şükür" dedi.
Üsküdar'da yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kullandığı otomobille 4 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, "Yine ölmedik, çok şükür" dedi.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokakta meydana geldi. 34 FEL 925 plakalı otomobilin sürücüsü M.A.D. yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil bir evin duvarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobilde hasar oluştu.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü, "Yokuştan aşağıya iniyordum, karşıma bir araç çıktı. Buralarda inşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar var. Frenler tutmadığı için buradan aşağıya uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok" diye konuştu. Polisin çalışmasının ardından otomobil çekiciyle düştüğü yerden kurtarıldı.
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