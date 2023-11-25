Kocaeli'de tekneler battı! Marmara Denizi'nde fırtına! Kurtarmak için kıyıya koştular...
Marmara Denizi'nde Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından etkisini göstermeye başlayan kuvvetli fırtına sonrası deniz taştı. Yaşanan taşma nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi batarken, balıkçılar teknelerini kurtarmak için kıyıya koştu. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı.
7 TEKNE BATTI
Şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüştüğü bölgede denizdeki dalgaların boyu 2 metreyi aştı. Sahil kenarının bir bölümü su ile doldu. Suyun taştığı sahilde 7 tekne fırtınanın etkisiyle battı.
KIYIYA ÇIKARDILAR
Sahile koşan balıkçılar, teknelerini fırtına ve dalgadan etkilenmemeleri için kıyıya çıkardı.
TÜM SEFERLER İPTAL
Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli'de tüm deniz seferleri iptal edildiğini açıkladı.
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