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Kocaeli'de 7 balıkçı teknesi battı! Dalgaların boyu 2 metreyi aştı

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Giriş: 25.11.2023 14:26
Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Kocaeli'de dalgaların boyutu 2 metreyi aştı. Sahil bandının bir bölümü su ile doldu. 7 balıkçı teknesi fırtınaya dayanamayarak battı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli'deki tüm deniz seferleri iptal edildi.
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