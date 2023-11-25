Kocaeli'de 7 balıkçı teknesi battı! Dalgaların boyu 2 metreyi aştı

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Kocaeli'de dalgaların boyutu 2 metreyi aştı. Sahil bandının bir bölümü su ile doldu. 7 balıkçı teknesi fırtınaya dayanamayarak battı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli'deki tüm deniz seferleri iptal edildi.

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