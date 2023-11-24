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Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü! Gerekçesi şoke etti: Benim kanım yok senin kanını alacağım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü! Gerekçesi şoke etti: Benim kanım yok senin kanını alacağım

Muğla’nın Bodrum ilçesi Umurça Mahallesi’nden yaşanan dehşet anları adeta kan dondurdu. 16 yaşındaki çocuk annesini boğazından bıçaklayarak canından etti. Gözaltı işlemlerinden sonra cezaevine konulan gencin, annesini öldürme gerekçesi kan dondurdu. İşte detaylar...

Olay, Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı ile 16 yaşındaki D.D. isimli çocuğunun Yaka Sokak'ta yaşadığı eve gelen Figen Bezmez (47), eve girerken arkadaşı ise dışarıda kaldı.

Kapıyı kilitleyen çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından annesinin boğazını bıçakla kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkan anne Bezmez yere yığıldı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez'in yaşamını yitirdiği belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan D.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAN DONDURAN GEREKÇE

D.D.'nin dün kan bağışında bulunduktan sonra kan değerlerinde D vitamini eksikliğinin olduğunu öğrenince kan bağışı yapmasını istediği annesini sorumlu tutarak annesiyle telefon görüşmesi yaptı. D.D. görüşmesinde annesine, "D vitamini eksikliğim varmış kanımı aldılar, ben de geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım" dediği öğrenildi.

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