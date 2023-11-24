Yolyemezler hem yaraladı hem görüntüledi! Suç örgütünün karıştığı olaylar günyüzüne çıktı

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KARIŞTIĞI OLAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada örgütün karıştığı eylemlerde tespit edildi.

Yolyemezler suç örgütünün 22 Mayıs 2023 tarihinde Güngören'de çok sayıda şüphelinin karışığı silahlı saldırı sonucunda 14 araça zarar verilmesi, 23 Haziran 2023 tarihinde Güngören'de Sanayi Mahallesinde bulunan bir iş yerinin kurşunlanması, 25 Haziran 2023 tarihinde şüpheli C.A. ile olan husumetinden dolayı Güngören Sanayi Mahallesinde Zülküf S.'nin motosikletli iki şüpheli tarafından silahla ateş edilmek suretiyle öldürülmesi, 7 Temmuz 2023 tarihinde Güngören Merkez Mahallesinde bulunan kahvehaneye maskeli 4 şüphelinin girerek içeride bulunan iki şahsa doğru ateş etmeleri sonucu karşılıklı silahlı çatışma olayını, 2 Ekim tarihinde Silivri'de bulunan bir hotelin kurşunlanması silah ile tehdit edilerek yağmaya teşebbüs edilmesi eylemlerini ve bu olaylar dışında Güngören'de farklı tarihlerde silah ile kasten yaralama, işyerinin kurşunlanması ve silahlı tehdit suçlarını, Büyükçekmece'de ise silahlı çatışma ve yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.