Konya’da korkutan yangın! Mobilya bankası alevlere teslim oldu: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.