Kan donduran görüntüler: Beton mikseri motosikletliyi ezdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde çevre yolu olarak geçen Yavuz Sultan Selim Bulvarı Erdemli Devlet Hastanesi karşısındaki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan seyir halinde olan Erdal G. idaresindeki 33 EBS 40 plakalı beton mikseri, önüne geçen Yunus Kurt yönetimindeki 33 ACE 616 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın ardından motosikletten düşen sürücü beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, mikserin altında kalan Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde savcının inceleme yapmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni mikserin altından çıkartılarak cenaze aracıyla morga götürüldü. Kaza nedeniyle şok geçiren sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası çevreye toplanan vatandaşlar olay yerini polisin uyarısına rağmen film izler gibi izledi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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