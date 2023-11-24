Kan donduran görüntüler: Beton mikseri motosikletliyi ezdi

Olay yerinde savcının inceleme yapmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni mikserin altından çıkartılarak cenaze aracıyla morga götürüldü. Kaza nedeniyle şok geçiren sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası çevreye toplanan vatandaşlar olay yerini polisin uyarısına rağmen film izler gibi izledi.