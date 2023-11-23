Ankara’da kayınvalide cinayeti! 28 yaşındaki gelin tartıştığı kayınvalidesinin boğazını kesti

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının 1 yıldır eşi ve kayınvalidesiyle aynı evde yaşadığı, psikolojik sorunlarının olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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