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Ankara'da kayınvalide cinayeti! 28 yaşındaki gelin tartıştığı kayınvalidesinin boğazını kesti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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Ankara’da kayınvalide cinayeti! 28 yaşındaki gelin tartıştığı kayınvalidesinin boğazını kesti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 28 yaşındaki gelin tartıştığı kayınvalidesini boğazını keserek öldürdü. Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesi Basri Mahallesi Akan Sokak'taki evde Merve D. (28) ve kayınvalidesi Kezban D. (70) arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında gelin Merve D, kayınvalidesinin boğazını kesti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Kezban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri zanlı Merve D'yi gözaltına aldı.

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının 1 yıldır eşi ve kayınvalidesiyle aynı evde yaşadığı, psikolojik sorunlarının olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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