Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Art arda sallandı! AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Adıyaman...
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya'da saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Art arda gelen depremler! 4.7'lik bir deprem daha oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan paylaşım, "Tüm ekipler sahada! Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep illerinde de hissedilen sarsıntı büyük endişeye neden oldu. Deprem sonrası A Haber'e açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz durum oluşmadığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından başta AFAD olmak üzere saha çalışmalarının başladığını açıkladı. İşte 23 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya'da saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
MALATYA BATTALGAZİ'DE 5.2'LİK DEPREM!
📍Büyüklük:5.2 (Mw)
📍Yer:Battalgazi (Malatya)
📍Tarih:2023-11-23
📍Saat:17:46:08 TSİ
📍Enlem:38.177 N
📍Boylam:38.559 E
📍Derinlik:6.99 km
6.99 KM DERİNLİKTE
Saat 17.46'da meydana gelen depremin 6.99 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Öte yandan merkez üssü Battalgazi olan depremin etkisi çevre illerde hissedildi.
ART ARDA GELEN DEPREMLER
Yaşanan 5.2'lik sarsıntının ardından Malatya'da ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD ikinci depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
📍Büyüklük:4.7 (Mw)
📍Yer:Battalgazi (Malatya)
📍Tarih:2023-11-23
📍Saat:17:49:57 TSİ
📍Enlem:38.157 N
📍Boylam:38.556 E
📍Derinlik:6.36 km
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz durum oluşmadığını belirtti.
AFAD: OLUMSUZ BİR BULUNMAMAKTADIR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde yerin 6,99 altında gerçekleşirken, ikinci deprem saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde yerin 6,36 kilometre altında meydana geldi. An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.
AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.11.23 17:46:08 38.1387 38.5358 6.1 -.- 5.3 5.3 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2023.11.23 16:57:07 38.1700 39.2177 19.9 -.- 2.2 -.- ORTACA-GERGER (ADIYAMAN) İlksel 2023.11.23 16:11:10 38.1443 27.9158 23.2 -.- 1.5 -.- YEGENLI-TIRE (IZMIR) İlksel 2023.11.23 15:36:02 38.2085 37.8425 2.4 -.- 1.5 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.11.23 15:30:04 38.4220 36.6522 5.0 -.- 1.5 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel 2023.11.23 15:13:40 37.8753 36.1345 4.7 -.- 1.9 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2023.11.23 14:38:34 38.8270 37.3000 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel 2023.11.23 14:33:44 37.9712 36.4595 24.4 -.- 1.6 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.23 14:21:46 36.5805 35.7403 7.4 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2023.11.23 14:15:58 36.2957 36.1450 9.0 -.- 2.0 -.- DIKMECE-(HATAY) İlksel 2023.11.23 14:12:55 38.0047 37.6300 8.4 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.11.23 14:05:06 38.1023 37.2263 7.1 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.23 14:00:47 36.2322 36.0100 9.1 -.- 2.1 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2023.11.23 13:50:13 40.7190 30.4680 11.3 -.- 2.1 -.- YAZILI-ERENLER (SAKARYA) İlksel 2023.11.23 13:39:46 38.1203 38.3935 19.3 -.- 2.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2023.11.23 13:23:28 38.1810 28.7330 12.0 -.- 1.7 -.- DINDARLI-SARIGOL (MANISA) İlksel 2023.11.23 12:37:43 37.8428 36.3882 9.5 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.23 12:36:20 37.2980 31.9038 0.0 -.- 1.7 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2023.11.23 12:18:16 39.2303 29.4497 13.1 -.- 1.5 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel 2023.11.23 12:04:37 37.7475 27.3013 11.6 -.- 1.1 -.- DAVUTLAR-KUSADASI (AYDIN) İlksel 2023.11.23 12:03:38 38.4587 38.1983 6.8 -.- 1.6 -.- SULUKOY-(MALATYA) İlksel 2023.11.23 11:43:04 39.2892 27.6178 17.1 -.- 1.6 -.- HECIZ-SOMA (MANISA) İlksel 2023.11.23 11:24:47 37.9237 27.6310 27.7 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2023.11.23 10:46:47 39.0418 31.0522 23.6 -.- 1.6 -.- EMIRIN-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel 2023.11.23 10:36:27 38.3650 31.7548 6.8 -.- 1.8 -.- KOKLUCE-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2023.11.23 09:58:59 38.0557 37.5123 4.3 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.23 09:15:43 37.8317 26.8467 5.5 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan paylaşım: Malatya İli Battalgazi ilçesinde , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Battalgazi'de 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki sarsıntı oldu. A Haber depremin merkez bölgesinde sokaklara dökülen vatandaşlarla konuştu.
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