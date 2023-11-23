Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Art arda sallandı! AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Adıyaman...

AFAD: OLUMSUZ BİR BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.



AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde yerin 6,99 altında gerçekleşirken, ikinci deprem saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde yerin 6,36 kilometre altında meydana geldi. An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.