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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Art arda sallandı! AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Adıyaman...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Art arda sallandı! AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Adıyaman...

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya'da saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Art arda gelen depremler! 4.7'lik bir deprem daha oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan paylaşım, "Tüm ekipler sahada! Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep illerinde de hissedilen sarsıntı büyük endişeye neden oldu. Deprem sonrası A Haber'e açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz durum oluşmadığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından başta AFAD olmak üzere saha çalışmalarının başladığını açıkladı. İşte 23 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya'da saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AHaber CANLI YAYIN

MALATYA BATTALGAZİ'DE 5.2'LİK DEPREM!

📍Büyüklük:5.2 (Mw)
📍Yer:Battalgazi (Malatya)
📍Tarih:2023-11-23
📍Saat:17:46:08 TSİ
📍Enlem:38.177 N
📍Boylam:38.559 E
📍Derinlik:6.99 km

6.99 KM DERİNLİKTE

Saat 17.46'da meydana gelen depremin 6.99 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Öte yandan merkez üssü Battalgazi olan depremin etkisi çevre illerde hissedildi.

ART ARDA GELEN DEPREMLER

Yaşanan 5.2'lik sarsıntının ardından Malatya'da ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD ikinci depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

📍Büyüklük:4.7 (Mw)
📍Yer:Battalgazi (Malatya)
📍Tarih:2023-11-23
📍Saat:17:49:57 TSİ
📍Enlem:38.157 N
📍Boylam:38.556 E
📍Derinlik:6.36 km

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz durum oluşmadığını belirtti.

AFAD: OLUMSUZ BİR BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde yerin 6,99 altında gerçekleşirken, ikinci deprem saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde yerin 6,36 kilometre altında meydana geldi. An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.11.23 17:46:08  38.1387   38.5358        6.1      -.-  5.3  5.3   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2023.11.23 16:57:07  38.1700   39.2177       19.9      -.-  2.2  -.-   ORTACA-GERGER (ADIYAMAN)                          İlksel
2023.11.23 16:11:10  38.1443   27.9158       23.2      -.-  1.5  -.-   YEGENLI-TIRE (IZMIR)                              İlksel
2023.11.23 15:36:02  38.2085   37.8425        2.4      -.-  1.5  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.11.23 15:30:04  38.4220   36.6522        5.0      -.-  1.5  -.-   KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)                         İlksel
2023.11.23 15:13:40  37.8753   36.1345        4.7      -.-  1.9  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2023.11.23 14:38:34  38.8270   37.3000        5.0      -.-  2.5  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2023.11.23 14:33:44  37.9712   36.4595       24.4      -.-  1.6  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.11.23 14:21:46  36.5805   35.7403        7.4      -.-  1.5  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel
2023.11.23 14:15:58  36.2957   36.1450        9.0      -.-  2.0  -.-   DIKMECE-(HATAY)                                   İlksel
2023.11.23 14:12:55  38.0047   37.6300        8.4      -.-  1.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.11.23 14:05:06  38.1023   37.2263        7.1      -.-  1.8  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.11.23 14:00:47  36.2322   36.0100        9.1      -.-  2.1  -.-   SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.11.23 13:50:13  40.7190   30.4680       11.3      -.-  2.1  -.-   YAZILI-ERENLER (SAKARYA)                          İlksel
2023.11.23 13:39:46  38.1203   38.3935       19.3      -.-  2.3  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2023.11.23 13:23:28  38.1810   28.7330       12.0      -.-  1.7  -.-   DINDARLI-SARIGOL (MANISA)                         İlksel
2023.11.23 12:37:43  37.8428   36.3882        9.5      -.-  1.8  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.11.23 12:36:20  37.2980   31.9038        0.0      -.-  1.7  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2023.11.23 12:18:16  39.2303   29.4497       13.1      -.-  1.5  -.-   DUSECEK-EMET (KUTAHYA)                            İlksel
2023.11.23 12:04:37  37.7475   27.3013       11.6      -.-  1.1  -.-   DAVUTLAR-KUSADASI (AYDIN)                         İlksel
2023.11.23 12:03:38  38.4587   38.1983        6.8      -.-  1.6  -.-   SULUKOY-(MALATYA)                                 İlksel
2023.11.23 11:43:04  39.2892   27.6178       17.1      -.-  1.6  -.-   HECIZ-SOMA (MANISA)                               İlksel
2023.11.23 11:24:47  37.9237   27.6310       27.7      -.-  1.4  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2023.11.23 10:46:47  39.0418   31.0522       23.6      -.-  1.6  -.-   EMIRIN-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                   İlksel
2023.11.23 10:36:27  38.3650   31.7548        6.8      -.-  1.8  -.-   KOKLUCE-TUZLUKCU (KONYA)                          İlksel
2023.11.23 09:58:59  38.0557   37.5123        4.3      -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.11.23 09:15:43  37.8317   26.8467        5.5      -.-  2.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan paylaşım: Malatya İli Battalgazi ilçesinde , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Battalgazi'de 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki sarsıntı oldu. A Haber depremin merkez bölgesinde sokaklara dökülen vatandaşlarla konuştu.

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