Malatya'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...
AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 10.36'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
DEPREMİN DETAYLARI
SON DEPREMLER
"OLUMSUZ İHBAR YOK"
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin hemen ardından saha taraması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bölgede taramalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.
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