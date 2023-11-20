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Malatya'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Malatya’da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 10.36'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin hemen ardından saha taraması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bölgede taramalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER MALATYA'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM | SON DEPREMLER

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