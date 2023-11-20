Malatya’da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin hemen ardından saha taraması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bölgede taramalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.