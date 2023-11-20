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DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...

Malatya Pütürge'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Son dakika haberine göre, saat 10.36'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

"Malatya deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Son dakika haberine göre, saat 10.36'da Malatya'nın Pütürge bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.5
❗️ Derinlik: 5.0 km
🗓 Tarih: 20.11.2023
⏰ Saat: 10:36:03
📍 Merkez Üssü: ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
🔭 Kaynak: Kandilli Rasathanesi

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