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Batman'dan acı haber! Selde kaybolmuşlardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Batman’dan acı haber! Selde kaybolmuşlardı

Son dakika haberine göre Batman'da şiddetli yağışın etkisiyle sele kapılarak kaybolan 3 çocuğun da cansız bedeni bulundu. Çocukların cansız bedenleri evlerine yakın bir noktada çıktı.

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