Sarıyer’de dalgaların vurduğu 5 iş yerinde hasar oluştu

Demirler yıkıldı, jandarma da zaten insanları buraya bırakmıyor. Yani insanlar buraya gelmesin, tehlikeli. Restoranlar da dalgalardan yıkıldı, şu anda da dalgalarla boğuşuyorlar, dükkanlar mahvolmuş şekilde duruyorlar" şeklinde konuştu.

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