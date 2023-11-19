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Sarıyer'de dalgaların vurduğu 5 iş yerinde hasar oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2023
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Sarıyer’de dalgaların vurduğu 5 iş yerinde hasar oluştu

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına sahil kesimlerinde büyük dalgalara sebebiyet verirken, iş yerinde büyük hasarlar oluşturdu. Öte yandan, Sarıyer Kilyos'ta 5 iş yeri şiddetli dalgalara teslim oldu.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle sahilleri dalgalar vurdu.

Sarıyer Kilyos sahilinde de 5 iş yeri hasar gördü.

Esnaf Fırat Şit, "Hava şartları olumsuz etkiledi, gördüğünüz gibi Karadeniz dalgalı, her yeri mahvetti.

Demirler yıkıldı, jandarma da zaten insanları buraya bırakmıyor. Yani insanlar buraya gelmesin, tehlikeli. Restoranlar da dalgalardan yıkıldı, şu anda da dalgalarla boğuşuyorlar, dükkanlar mahvolmuş şekilde duruyorlar" şeklinde konuştu.

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