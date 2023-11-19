Sarıyer'de dalgaların vurduğu 5 iş yerinde hasar oluştu
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına sahil kesimlerinde büyük dalgalara sebebiyet verirken, iş yerinde büyük hasarlar oluşturdu. Öte yandan, Sarıyer Kilyos'ta 5 iş yeri şiddetli dalgalara teslim oldu.
Esnaf Fırat Şit, "Hava şartları olumsuz etkiledi, gördüğünüz gibi Karadeniz dalgalı, her yeri mahvetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi hangi ilçeler tatil? Kar tatili olan ilçeler son dakika! Beylikdüzü, Şişli, Beşiktaş...
- İstanbul Şile'de okullar tatil mi son dakika? Yarın Şile'de okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği açıklaması...
- Üniversiteler yarın tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi üniversiteler tatil edildi mi? YÖK-Valilik son dakika açıklamaları...
- 5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...
- Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi son dakika? Yarın Bartın ve Karabük'te okullar tatil mi? MEB-Valilik son dakika açıklaması...
- Yarın Bolu, Bursa, Düzce'de okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları!
- ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! ALES sınav soruları ve cevapları yayınlandı! ais.osym.gov.tr
- Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...
- Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! "Yaştan emekli" olacaklar...
- UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI! Uzman öğretmenlik sınavı kaç soru ve kaç dakika? Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav sonuçları...
- ALES PUAN HESAPLAMA 2023: ALES/3 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?
- ALES SONUÇLARI 2023: ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç yıl geçerli? ÖSYM AÇIKLADI!