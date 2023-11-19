Küçükçekmece’de 4 kişi böcek ilacından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İlaçlama sonrası binadan 'Kötü koku' duyduklarını söyleyen vatandaşlar, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kusma ve mide bulantısı şikayetleri olan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü.

İtfaiye ekipleri binada havalandırma çalışması yaparken, bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.