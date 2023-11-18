Aksaray’da 14 yaşındaki çocuk abisini bıçakladı: Kafam esti canım sıkıldı

Sağlık kontrolü için hastaneye gelen Yiğit A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Kardeşini neden bıçakladın?" sorusuna, "Canım istedi ondan bıçakladım. Aynen öyle kafam esti ondan bıçakladım. Buda sizi hiç alakadar etmez" dedi.