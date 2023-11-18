İstanbul Kadıköy'de feci kaza! Takla atıp motosiklet üzerine düştü! Kaçan sürücü yerine başka birini gönderdi
İstanbul Kadıköy'de makas atarak ilerleyen bir araç önce başka bir araca çarptı ardından takla atarak yolda giden motosikletin üzerine düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, takla atan aracın şoförü olay yerinden kaçtı. Dakikalar sonra bölgede kaçan sürücünün yerine biri gelirken, gelen kişi ekiplerce gözaltına alındı.
Kadıköy'de otomobil, makas atarak ilerlediği sırada önce, başka bir otomobile çarptı ardından takla atarak önünde ilerleyen motosikletin üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Dakikalar sonra kaçan sürücünün yerine başka biri geldi, polis bu kişiyi gözaltına aldı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 DLH 611 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü Ankara istikametinde makas atarak ilerlediği sırada, sağ şeritte seyreden 34 FRV 124 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yolda savrularak önünde ilerleyen, Hilmi Amoca kontrolündeki 34 EDZ 672 plakalı motosikletin üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken takla atan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YERİNE BAŞKA BİRİ GELDİ
Dakikalar sonra olay yerine gelen Yasin D., kazayı yapan sürücünün kendisi olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü olduğunu iddia eden Yasin D. ile kaza anında orada bulunan görgü tanıklarını yüzleştirdi. Görgü tanıklarının, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücünün bir başkası olduğunu söylemesi üzerine polis, Yasin D.'yi ters kelepçe ile gözaltına aldı.
"BANA BÖYLE DEMEDİ"
Gözaltına alınan Yasin D. polis aracına götürülürken, "Abi bana böyle demedi, 'Vurdum sadece, kendim kazaya karıştım' dedi. Adama bir şey oldu mu ?" şeklinde konuştu.
Öte yandan, polis ekiplerinin trafik akışını tek şeritten sürdürmesi üzerine D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılması üzerine trafik akışı normal seyrine döndü.
Ağır yaralı motosiklet sürücüsü Hilmi Amoca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray yeni Angelino'sunu buldu! 21 gol 34 asist: Tam 10 milyar euro...
- THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
- Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
- Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?
- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
- Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni
- 96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…
- Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer
- Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…
- Emekliye %39.62 zamla yeni maaşlar şekillendi! SGK-SSK, Bağkur'lunun %5'lik ek iyileştirmeli hesabı netleşti! 7.500 TL'lik maaş+15'lik Refah Payı detayı...
- 1000 Yatırımlar Holding işlem tarihi 2023: 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!