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Emine Erdoğan 3 dilde "Filistin" çağrısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2023
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Emine Erdoğan 3 dilde Filistin çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Kasım'da İstanbul'da pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanının eşleri ile özel temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye ilişkin Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaşım yaptı.

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