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Son dakika | Küçükçekmece'de bir binada doğal gaz patlaması! İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Son dakika | Küçükçekmece’de bir binada doğal gaz patlaması! İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi...Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul Valiliği: Küçükçekmece'de ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

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