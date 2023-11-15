15 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emine Erdoğan mazlumların sesi olacak! İstanbul'da 'Filistin İçin Tek Yürek' zirvesi: Lider eşleri Gazze için bir arada

Emine Erdoğan mazlumların sesi olacak! İstanbul'da 'Filistin İçin Tek Yürek' zirvesi: Lider eşleri Gazze için bir arada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün İstanbul'da Gazze için lider eşleriyle bir araya gelecek. "Filistin İçin Tek Yürek" ana temasıyla yapılacak zirvede Gazze'deki vahşetin bir an önce sona erdirilmesi istenecek.

Giriş Tarihi: 15.11.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 09:53
  • 1
  • 7
Emine Erdoğan mazlumların sesi olacak! İstanbul’da ’Filistin İçin Tek Yürek’ zirvesi: Lider eşleri Gazze için bir arada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından eşi Emine Erdoğan da İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların durması ve ateşkesin bir an önce sağlanması için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Emine Erdoğan liderliğinde İstanbul, bugün Gazze için uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Emine Erdoğan mazlumların sesi olacak! İstanbul’da ’Filistin İçin Tek Yürek’ zirvesi: Lider eşleri Gazze için bir arada

TEK YÜREK OLUNACAK

Aralarında Katar, Malezya ve Özbekistan'ın da olduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerinin katılacağı, "United For Peace In Palestine" adlı toplantıda, Gazze'deki insanlık dramına karşı birlik ve dayanışma mesajları verilecek.

  • 3
  • 7
Emine Erdoğan mazlumların sesi olacak! İstanbul’da ’Filistin İçin Tek Yürek’ zirvesi: Lider eşleri Gazze için bir arada

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek lider eşleri, Filistin halkına destek vermek amacıyla bir arada olmanın önemini vurgulayacak. "Filistin İçin Tek Yürek" ana teması altında tek oturumda gerçekleştirilecek zirvede, çeşitli görüş alışverişi yapılacak.

  • 4
  • 7
Emine Erdoğan mazlumların sesi olacak! İstanbul’da ’Filistin İçin Tek Yürek’ zirvesi: Lider eşleri Gazze için bir arada

FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKIN

Ayrıca Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiği de deklare edilecek.

  • 5
  • 7
Emine Erdoğan mazlumların sesi olacak! İstanbul’da ’Filistin İçin Tek Yürek’ zirvesi: Lider eşleri Gazze için bir arada

Emine Erdoğan'ın hitaplarıyla başlayacak tarihi zirve, resmi devlet başkanı eşlerinin konuşmasıyla devam edecek. Zirve sonunda düzenlenecek basın toplantısında ise uluslararası toplumun Filistin davasına sahip çıkması gerektiği anlatılacak.