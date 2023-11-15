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Emine Erdoğan mazlumların sesi olacak! İstanbul'da 'Filistin İçin Tek Yürek' zirvesi: Lider eşleri Gazze için bir arada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün İstanbul'da Gazze için lider eşleriyle bir araya gelecek. "Filistin İçin Tek Yürek" ana temasıyla yapılacak zirvede Gazze'deki vahşetin bir an önce sona erdirilmesi istenecek.
Giriş Tarihi: 15.11.2023 08:17Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 09:53