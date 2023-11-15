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Sosyal medyayı ikiye bölen test! Siz hangi rakamları görüyorsunuz?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Sosyal medyayı ikiye bölen test! Siz hangi rakamları görüyorsunuz?

Bu optik illüzyon testi adeta beyin yakıyor! Sosyal medyada hızla yayılan bu testte kullanıcılara hangi sayıları gördükleri soruldu. Herkesin farklı sayılar gördüğü resimde neredeyse doğru sayıları bilen çıkmadı. Peki , bu resimde siz bir rakam görüyor musunuz yada hangi rakamları görüyorsunuz?

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