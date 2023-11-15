Dükkanı açan kadın dehşeti yaşadı: Sokak köpekleri böyle saldırdı

Köpeklerin saldırdığını gören bir vatandaş ise müdahale ederek kadını kurtardı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



"BİR YAKINIMI KÖPEK ISIRIĞI SEBEBİ İLE KAYBETTİĞİM İÇİN BU KONUDA ÇOK HASSASIM"

Sokak köpeklerinin bir yakınını ısırması neticesinde vefat ettiğini ve bu olaydan dolayı köpeklerden korktuğunu aktaran Yiğit, "Sabah saatlerinde işe gelip dükkanı açtığım esnada köpeklerin saldırısına uğradım.