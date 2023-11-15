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Dükkanı açan kadın dehşeti yaşadı: Sokak köpekleri böyle saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Dükkanı açan kadın dehşeti yaşadı: Sokak köpekleri böyle saldırdı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde dükkanı açmaya giden kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde bulunan iş yerini açmak isteyen Saliha Yiğit, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı karşısında kendini savunmak isteyen kadın çantası ile köpekleri uzaklaştırmak istese de engel olamadı.

Köpeklerin saldırdığını gören bir vatandaş ise müdahale ederek kadını kurtardı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR YAKINIMI KÖPEK ISIRIĞI SEBEBİ İLE KAYBETTİĞİM İÇİN BU KONUDA ÇOK HASSASIM"

Sokak köpeklerinin bir yakınını ısırması neticesinde vefat ettiğini ve bu olaydan dolayı köpeklerden korktuğunu aktaran Yiğit, "Sabah saatlerinde işe gelip dükkanı açtığım esnada köpeklerin saldırısına uğradım.

Köpekler sürü gibiydi. Bunu ilk defa yaşamıyorum, birkaç defa daha çarşı merkezde yaşadım. Yine aynı şekilde dükkanın önünde yaşadım. Ama bu sabahki beni hem çok korkuttu hem de çok kötü bir andı.

Buna bir önlem alınmasını istiyorum, her yer köpek dolu. Bir yakınımı köpek ısırığı sebebi ile kaybettiğim için bu konuda çok hassasım. Bu durumdan çok etkilendim ve çok üzgünüm, gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

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