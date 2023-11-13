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Bu testi çözebilen dünya rekoru kırıyor! Ağaçtaki 5 hayvanı bulabilir misiniz?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2023
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Bu testi çözebilen dünya rekoru kırıyor! Ağaçtaki 5 hayvanı bulabilir misiniz?

Bu testte basit ağaç görselinin içinde bir yerlere gizlenmiş 5 hayvan bulunuyor. Bu resmin en zor kısmı, 5 gizli hayvanın yüzünü tespit etmek oluyor. Görüntü ağacın içine gizlenmiş hayvanları bulmaya çalışanların kafasının karışmasına neden oldu. Görselde neyin saklı olduğunu öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.

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