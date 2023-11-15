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Tapuda yeni dönem! 2024'te hayata geçecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Tapuda yeni dönem! 2024’te hayata geçecek

Som dakika haberi | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapuda yeni dönem için düğmeye bastı. Türkiye Tapu uygulaması ile tapu işlem süreçlerinin kişi ve mekana bağlı kalmadan çözülmesi amaçlanırken, uygulamanın 2024 sonunda devreye sokulması planlanıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı olmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirdi.

Bu çerçevede vatandaşların fiziki ortama gerek duymadan her türlü tapu işlemlerini güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebileceği WebTapu uygulaması hayata geçirildi.

e-Devlet üzerinden her türlük evrak işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği sistemin kullanımı zamanla artarak günlük işlem sayısı 200 bine ulaştı. Uygulama ile Türkiye'nin ve Bakanlık uygulamalarının dijitalleşmesine yeni bir katkı sunulmuş olundu.



"TÜRKİYE TAPU" UYGULAMASI 2024 YILININ SONUNDA DEVREYE ALINACAK
Öte yandan tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı kalmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

Uygulamanın hayata geçmesiyle tapu işlem süreçleri de personelin çevrimiçi işlemleriyle çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. Tapu satış işlemleri ayrıca 1 Temmuz'dan bu yana noterlikler vasıtasıyla da yapılabiliyor.

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