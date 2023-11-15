Sivas’ta şap alarmı! Hepsi yasaklandı

Yapılan yazılı açıklamada, "İmranlı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu'nun, 14.11.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararı ile, şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde ilçenin tüm mahalleleri ve Altınca, Aşağıboğaz, Aşağıçulha, Başlıca, Beğendik, Bulgurluk, Becek, Boğazören, Çukuryurt, Delice, Dereköy, Eskidere, Körabbas, Kapımahmut, Kızıltepe, Kılıçköy, Karaboğaz, Merkezkılıçlar, Piredede, Uzuntemur, Yenikent, Yapraklıpınar, Yaylacık, Yeniköy, Yukarıçulha köylerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır.