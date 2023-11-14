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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın annesi Binnaz Erbaş vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş (86), rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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