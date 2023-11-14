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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı. 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 219 gram kubar esrar, 113 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram eroin, 14 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 219 gram kubar esrar, 113 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram eroin, 14 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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