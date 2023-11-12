Kurukahveci Mehmet Efendi kimin, hangi ülkenin? Kurukahveci Mehmet Efendi markasının sahibi kimdir?
1871 yılında kurulan Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları Ahmet Rıza Kurukahveci ve Ortakları Adi Komandit Şti. çatısı altında faaliyet gösteren bu marka, Türk kahvesi, filtre kahve, espresso kahve ve kakao ürünleriyle tanınır. Markanın sahibin kim olduğu ve hangi ülkeye ait olduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmektedir. Peki Kurukahveci Mehmet Efendi markasının sahibi kimdir?
Sosyal medyada hızla yayılan ve gündeme oturan bir konu olarak öne çıkan Kurukahveci Mehmet Efendi markasının sahibi, merak konusu oluşturdu. Konuya ilişkin markanın tüm detayları araştırılıyor. Peki Kurukahveci Mehmet Efendi kimin, hangi ülkenin? Kurukahveci Mehmet Efendi markasının sahibi kimdir?
KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ MARKASI KİMİN NE ZAMAN KURULDU?
1871 yılından bu yana, kahve üretimine bir sanat gibi yaklaşan Kurukahveci Mehmet Efendi; bu zanaatı beraberindeki ustalık, bilgi, tecrübe ve inceliklerle babadan oğula ustadan çırağa aktarmaya devam ediyor. Kahve sektöründe sürekli büyüyen bir dünya şirketi olarak Kurukahveci Mehmet Efendi'nin misyonu "tüm kahveseverleri ürettiği Nefis Türk Kahvesi ile buluşturmak ve kaliteden ödün vermeden tüm dünyada geniş kitlelere Türk Kahvesini tanıtmaktır."
Kurukahveci Mehmet Efendi'nin üretim sürecinde geliştirdiği özel teknoloji ve metotlar ile kalite için yaptığı yatırım ve araştırmalar, Türk Kahvesindeki farklılık ve üstünlükleri ortaya koymaktadır. İşte bu sayede tüketicilere, her fincanda daima aynı üstün kalitedeki Nefis Türk Kahvesi ulaşır.
1871 yılından beri süregelen yenilikçi ve titiz yaklaşım, günümüzde de bir şirket politikası olarak aralıksız devam etmektedir. Geleneksel üretim metotları en son teknolojilere adapte edilerek kullanılmakta; yılların bilgi, birikim ve tecrübesi bu yenilikçilik ruhuyla birleşince ortaya özel bir kahve, eşsiz bir lezzet çıkmaktadır. Böylece tüketicilerin de her yudumda hayatlarına keyif ve mutluluk katmaları amaçlanmaktadır.
Mehmet Efendi'nin liderliğini üstlendiği iş, 1871'de kahveyi müşterilere hazır hale getirerek başladı. Daha sonra oğulları Hasan Selahattin, Hulusi ve Ahmet Rıza Bey, aile geleneğini devam ettirdi. Aile, 1934'te "Kurukahveci" soyadını aldı. Bugün, Mehmet Efendi'nin torunları, Ahmet Rıza Kurukahveci'nin vefatından sonra şirketin yönetimini devraldı. Hulusi Kurukahveci ve Mehmet Kurukahveci, şirketi yönetiyor. Saadet Semra Göney ve Ayşe Refhan Songur ise kız kardeşleri olarak, şirket yönetiminde aktif rol almıyorlar.
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- Kurukahveci Mehmet Efendi kimin, hangi ülkenin? Kurukahveci Mehmet Efendi markasının sahibi kimdir?
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