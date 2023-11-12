Kurukahveci Mehmet Efendi kimin, hangi ülkenin? Kurukahveci Mehmet Efendi markasının sahibi kimdir?

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin üretim sürecinde geliştirdiği özel teknoloji ve metotlar ile kalite için yaptığı yatırım ve araştırmalar, Türk Kahvesindeki farklılık ve üstünlükleri ortaya koymaktadır. İşte bu sayede tüketicilere, her fincanda daima aynı üstün kalitedeki Nefis Türk Kahvesi ulaşır.

1871 yılından beri süregelen yenilikçi ve titiz yaklaşım, günümüzde de bir şirket politikası olarak aralıksız devam etmektedir. Geleneksel üretim metotları en son teknolojilere adapte edilerek kullanılmakta; yılların bilgi, birikim ve tecrübesi bu yenilikçilik ruhuyla birleşince ortaya özel bir kahve, eşsiz bir lezzet çıkmaktadır. Böylece tüketicilerin de her yudumda hayatlarına keyif ve mutluluk katmaları amaçlanmaktadır.