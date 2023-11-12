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Milyoner'de tarihi gece! Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırdı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekran başındakilere heyecanlı dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Eyüp İşler'e gelen 5 milyonluk soruyu açtırdı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam ekranlara geliyor. İzleyiciler merakla, "Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ve cevabı ne?" şeklinde aramalara başladı. İşte merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.11.2023 21:09 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 21:54
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Milyoner’de tarihi gece! Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

EYÜP İŞLER KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR TIKLA ÖĞREN

ATV CANLI YAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner’de tarihi gece! Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırıyor

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" sorusu geceye damga vurdu.

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Milyoner’de tarihi gece! Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırıyor

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Eyüp İşler, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. 1 Milyon değerindeki sorunda İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı zulme bir kez daha dikkat çekilmiş oldu.

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Milyoner’de tarihi gece! Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırıyor

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi.

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Milyoner’de tarihi gece! Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırıyor