12 Kasım 2023, Pazar
Milyoner'de tarihi gece! Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırdı
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekran başındakilere heyecanlı dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Eyüp İşler'e gelen 5 milyonluk soruyu açtırdı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam ekranlara geliyor. İzleyiciler merakla, "Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ve cevabı ne?" şeklinde aramalara başladı. İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 12.11.2023 21:09 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 21:54
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