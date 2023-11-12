Kastamonu’da dehşete düşüren anlar! Ormanda ağaca asılı şekilde cesedi bulundu
Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cesedine rastlandı. R.D.'nin bulunması için yapılan çalışmalar sonucu, şahıs ormanlık alanda iple ağaca asılı halde bulundu.
Yapılan çalışmalar neticesinde R.D., Köy mevkiindeki ormanlık alanda iple ağaca asılı halde ölü bulundu. R.D.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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