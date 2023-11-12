Kastamonu’da dehşete düşüren anlar! Ormanda ağaca asılı şekilde cesedi bulundu

Yapılan çalışmalar neticesinde R.D., Köy mevkiindeki ormanlık alanda iple ağaca asılı halde ölü bulundu. R.D.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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